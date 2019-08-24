«Обычная ротация»: в Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой. Об этом заявили в российском диппредставительстве в Лондоне. Отмечается, что временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин. Между тем в Кремле подчеркнули, что Яковенко сложил свои полномочия в рамках обычной дипломатической ротации. В свою очередь, в Совфеде высоко оценили его работу на посту главы дипмиссии в Британии.

Александр Яковенко, возглавлявший российское посольство в Великобритании, сложил свои полномочия. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ в Лондоне. Исполнение его обязанностей временно взял на себя советник-посланник Иван Володин.

«24 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник И.А. Володин», — говорится в заявлении на сайте и в Twitter посольства.

24 августа Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину.

Временным поверенным в делах Посольства назначен советник-посланник И.А.Володин. pic.twitter.com/UwRFlO7IGu — Посольство России (@RussianEmbassyR) 24 августа 2019 г.

Отметим, что Александр Яковенко возглавлял российское дипломатическое представительство с 2011 года.

Обычная практика

Между тем в Кремле заявили, что Яковенко сложил свои полномочия в рамках обычной ротации дипработников.

«Это обычная ротация глав диппредставительств», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он также подчеркнул, что уход Яковенко с поста никак не связан с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном.

Деятельность экс-главы дипмиссии высоко оценили в Совете Федерации, отметив, что он «достойно проявил себя» в самых сложных ситуациях.

«Яковенко достойно отработал весь срок в очень сложной с точки зрения главы диппредставительства стране в непростой период ухудшения отношений. Он достойно проявил себя в самых необходимых ситуациях. Опыт этого человека ещё не раз будет востребован в нашей стране», — считает сенатор Владимир Джабаров.

По его словам, кто бы ни был назначен на должность российского посла в Великобритании, «ему также будет достаточно сложно».

«Пока у нас нет никаких новых данных о существенном улучшении отношений между нашими странами. Но мы надеемся, что ситуация рано или поздно выйдет из тупика», — сказал Джабаров.

Отметим, что слухи о смене посла в Великобритании появились ещё в конце апреля 2019 года. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По её данным, вероятным преемником Яковенко станет глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин. Сам же Яковенко якобы может быть назначен ректором Дипломатической академии МИД России.

Впрочем, в Министерстве иностранных дел эту информацию не подтвердили.

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© Konstantin Kokoshkin

Более 40 лет на дипслужбе

Александр Яковенко работает в системе МИД с 1976 года. До того как возглавить в 2011 году российское посольство в Лондоне, он был заместителем министра иностранных дел (с 2005 года). На должность замминистра он пришёл с поста директора департамента информации и печати ведомства. Также за время карьеры Яковенко работал в постпредстве РФ при международных организациях в Вене и постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке.

Он принимал участие в ряде сессий Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, различных форумах ОБСЕ, переговорах по сокращению вооружённых сил и вооружений в Европе, а также возглавлял российскую делегацию на межправительственных переговорах по созданию Международной космической станции в 1993—1998 годах.

В марте этого года издание Daily Mail написало, что Яковенко, работая в постпредстве России при ООН в 1980-х, якобы занимался шпионской деятельностью, в связи с чем был выслан из США. В посольстве РФ в Лондоне эти заявления назвали клеветой и потребовали официальных извинений.

«А.В. Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью», — подчёркивали в диппредставительстве.

О том, что британская газета оклеветала российского дипломата, заявляла и официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы получили очередное подтверждение тому, что многие британские журналисты дурно образованы и плохо воспитаны, а иначе они не стали бы пропагандистами. Как по команде, публикуются откровенные фейки... Вот вам и тупая месть — попытаться сделать из посла шпиона. Тактика не новая и очень глупая», — отмечала она в Facebook.

Сам Александр Яковенко тогда заявил, что подобные обвинения отражают реалии британских СМИ и политической жизни в стране в целом.

«Если бы кто-либо из газеты или ещё откуда-то хотел проверить эту информацию, то это решается в одну минуту. Британцы могли спокойно позвонить американцам, и американцы бы им точно ответили, что всё это ложь», — сказал посол в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

Дело Скрипалей

На период его пребывания во главе российского посольства в Лондоне пришлось ухудшение отношений между РФ и Великобританией из-за дела Скрипалей. Напомним, 4 марта 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии недалеко от их дома в Солсбери. Позднее британские власти заявили, что Скрипали попали под воздействие боевого отравляющего вещества А-234 («Новичок»), и обвинили в произошедшем Москву, не предоставив никаких доказательств.

Как отмечал Яковенко, российским дипломатам пришлось столкнуться с полным нежеланием британских властей идти на контакт по инциденту, несмотря на попытки Москвы разобраться в ситуации.

«Согласно международному законодательству и Венской конвенции, мы вправе получить доступ к пострадавшим, если они являются гражданами России. И в этом нам тоже отказано. По сути, Великобритания не проявляет никакого уважения к международному законодательству, а её поведение вызывает немало вопросов», — говорил он в интервью RT в марте 2018 года.

В связи с этим Яковенко позднее отмечал, что сложившуюся ситуацию можно рассматривать даже как похищение российских граждан.

Параллельно с этим он сам и посольство в целом высказывали слова поддержки лондонской редакции RT, которая попала под жёсткий прессинг со стороны британского медиарегулятора Ofcom.

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«RT выступает для британского зрителя альтернативой той однобокой подаче информации, которую мы наблюдаем в здешних СМИ по целому ряду сюжетов. Ярчайший пример — инцидент в Солсбери, который освещается в Великобритании исключительно на основе официальных заявлений и утечек со ссылками на спецслужбы», — заявляли в посольстве.

Сам Яковенко подчёркивал, что вокруг телеканала пытаются создать «некую токсичную атмосферу». По его словам, снизить давление на телеканал со стороны властей удалось только после того, как Россия пригрозила ответными мерами в отношении BBC.

Вместе с тем дипломат отмечал, что российская сторона никогда не будет говорить со своими партнёрами в ультимативной форме, которую Британия себе позволила в контексте дела Скрипалей.

«Наша первоочередная задача — обеспечить благоприятные условия для развития нашей страны. Именно в соответствии с этой задачей мы выстраиваем отношения со всеми странами... То есть мы заинтересованы в дружеских отношениях. Такова была цель нашей работы в Великобритании, таковы были задачи любого посла, включая меня. И все эти годы, несмотря на сложности в наших отношениях с Великобританией, мы искали возможности для политического диалога и вырабатывали для него оптимальный формат», — говорил Яковенко в беседе с RT.

Отметим, что в феврале 2019 года Александр Яковенко был награждён орденом Александра Невского за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную государственную службу. Помимо этого, он также награждён орденом Почёта, орденом Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также Почётной грамотой президента Российской Федерации.