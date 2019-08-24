Яковенко покинул пост посла России в Британии

Короткая ссылка
Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился в Россию, сообщила пресс-служба посольства.
Яковенко покинул пост посла России в Британии
  • © Алекс Макнотон
  • РИА Новости

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

В конце мая после объявления британского главы правительства Терезы Мэй об отставке Яковенко заявил о готовности работать с любым премьер-министром Великобритании.

Сенатор Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» отметил, что Мэй не смогла решить внутриполитические проблемы в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить