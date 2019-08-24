Яковенко покинул пост посла России в Британии

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию в Лондоне и отправился в Россию, сообщила пресс-служба посольства.

«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

В конце мая после объявления британского главы правительства Терезы Мэй об отставке Яковенко заявил о готовности работать с любым премьер-министром Великобритании.

Сенатор Андрей Климов в беседе с телеканалом «360» отметил, что Мэй не смогла решить внутриполитические проблемы в стране.