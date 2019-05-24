Яковенко заявил о готовности России работать с любым премьером Британии

Короткая ссылка
Посол России в Лондоне Александр Яковенко, комментируя решение британского премьер-министра Терезы Мэй покинуть пост лидера Консервативной партии, заявил, что Москва готова работать с любым политиком, который будет назначен на должность главы правительства королевства.
Яковенко заявил о готовности России работать с любым премьером Британии
  • © Алекс Макнотон
  • РИА Новости

«Несмотря на то что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до её фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства», — приводит ТАСС слова дипломата.

Ранее Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии Британии и, соответственно, с должности главы правительства.

Сенатор Андрей Климов, комментируя телеканалу «360» произошедшее в Соединённом Королевстве, отметил, что новый глава кабмина должен почувствовать себя более свободным в вопросе отношений Москвы и Лондона.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Великобритании с просьбой прояснить ситуацию с брекситом после заявления Мэй об отставке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить