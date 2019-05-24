Яковенко заявил о готовности России работать с любым премьером Британии
- © Алекс Макнотон
- РИА Новости
«Несмотря на то что сама Мэй внесла существенный личный вклад в нынешнюю деградацию российско-британских отношений, Россия готова работать как с нынешней главой кабинета до её фактического ухода, так и с любым политиком, который впоследствии встанет во главе правительства», — приводит ТАСС слова дипломата.
Ранее Мэй заявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии Британии и, соответственно, с должности главы правительства.
Сенатор Андрей Климов, комментируя телеканалу «360» произошедшее в Соединённом Королевстве, отметил, что новый глава кабмина должен почувствовать себя более свободным в вопросе отношений Москвы и Лондона.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Великобритании с просьбой прояснить ситуацию с брекситом после заявления Мэй об отставке.