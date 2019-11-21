Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла

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Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил России благодарность за закупки пальмового масла.
Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла
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«Мы очень благодарны, что Россия закупает пальмовое масло у Малайзии», — цитирует РИА Новости Абдуллу.

Министр также заявил, что Малайзия рассматривает варианты сотрудничества с Россией, в том числе в космической сфере.

«Мы также рассматриваем сотрудничество в разных аспектах — образование, авиакосмическая отрасль», — добавил он.

2 ноября малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад заявил о намерении отказаться от закупок европейских самолётов в пользу российских аналогов на фоне планов ЕС ограничить импорт пальмового масла из Малайзии.

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