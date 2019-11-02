Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских

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Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад заявил о намерении отказаться от закупок европейских самолётов в пользу российских аналогов на фоне планов ЕС ограничить экспорт пальмового масла из Малайзии.
Малайзия готова закупать российские самолёты вместо европейских
  • РИА Новости

«Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы предпримем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолёты, а не ваши», — приводит ТАСС заявление Махатхира Мохамада на деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Он подчеркнул, что АСЕАН готова «единым фронтом» ответить на любые угрозы.

«АСЕАН, обладая очень большим рынком, не хочет торговых войн, но готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении организации», — отметил глава правительства Малайзии.

В конце марта на выставке в Малайзии был представлен российский самолёт пятого поколения Су-57, а также истребители Су-35 и МиГ-35.

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