На выставке в Малайзии представлен новейший Су-57
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
«Мы показывали... самолёт пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает», — цитирует РИА Новости президента ОАК.
Отмечается, что наряду с новейшим Су-57 премьер-министру Малайзии также были представлены самолёты Су-35 и МиГ-35.
При этом Слюсарь выразил надежду на то, что данные типы истребителей будут поставлены в Малайзию.
В феврале стало известно об интересе со стороны ВВС Индии к поставке российских самолётов Су-57.