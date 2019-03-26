На выставке в Малайзии представлен новейший Су-57

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Глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке в Малайзии представил премьер-министру страны Махатхиру Мохамаду самолёт пятого поколения Су-57.
На выставке в Малайзии представлен новейший Су-57
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Мы показывали... самолёт пятого поколения, который мы пока никому не поставили, но я надеюсь, что этот период нас в будущем ожидает», — цитирует РИА Новости президента ОАК.

Отмечается, что наряду с новейшим Су-57 премьер-министру Малайзии также были представлены самолёты Су-35 и МиГ-35.

При этом Слюсарь выразил надежду на то, что данные типы истребителей будут поставлены в Малайзию.

В феврале стало известно об интересе со стороны ВВС Индии к поставке российских самолётов Су-57.

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