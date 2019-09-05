Путин назвал Малайзию приоритетным партнёром России в Азии

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) с малазийским премьер-министром Махатхиром Мохамадом заявил, что Малайзия является приоритетным партнёром России в Азии.

«Малайзия — наш приоритетный партнёр в Азии. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно», — цитирует РИА Новости Путина.

Российский президент отметил, что «рад возможности поговорить и о двусторонних отношениях на полях этого мероприятия».

В свою очередь Махатхир Мохамад заявил, что Малайзия может «способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии».

Также он отметил заинтересованность Малайзии «в получении доступа к российским технологиям и, в особенности, к космическим технологиям».

Ранее Махатхир Мохамад сообщил, что был бы рад визиту президента России в Малайзию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.