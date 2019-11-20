Российские дипломаты посетили в СИЗО экстрадированного в США Буркова

Российские дипломаты посетили в следственном изоляторе в Александрии в штате Вирджиния экстрадированного из Израиля в США Алексея Буркова, которого обвиняют в «киберпреступлениях».

Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Вашингтоне.

«Сотрудники посольства посетили в СИЗО города Александрии, штат Вирджиния, экстрадированного из Израиля в США россиянина Буркова», — говорится в пресс-релизе дипмиссии в Facebook.

В посольстве подтвердили, что поддерживают постоянный контакт с задержанным россиянином, его адвокатом и родственниками и будут добиваться соблюдения его законных прав и интересов.

Ранее суд в США оставил Буркова под арестом. Ему грозит до 80 лет лишения свободы.

Россия направила в Госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова из Израиля.