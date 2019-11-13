Семья экстрадированного в США Буркова не может оплатить услуги адвоката
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«В нашем МИД мне сказали выбрать адвоката из списка рекомендованных. Но услуги защитника в Америке стоят дорого, а у нас нет денег на это», — сказала она.
Ранее сообщалось, что посольство России направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
Министерство юстиции США заявило, что ущерб от предположительной хакерской деятельности россиянина составил $20 млн. В случае признания его виновным ему грозит до 80 лет лишения свободы.