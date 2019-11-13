Посольство направило в Госдеп США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту протеста в связи с экстрадицией из Израиля в Соединённые Штаты россиянина Алексея Буркова , которого подозревают в «киберпреступлениях».

«В связи с экстрадицией российского гражданина А. Ю. Буркова из Израиля в США предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном «охоты» за нашими гражданами по всему миру. В направленной в госдепартамент ноте потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств», — приводит «Интерфакс» слова представителя дипломатического ведомства.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что ущерб от предположительной «хакерской» деятельности Алексея Буркова составил $20 млн. В случае признания виновным россиянину грозит до 80 лет лишения свободы.