В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

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В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля
  • © Фото из личного архива

«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22:00 мск. — RT)», — сообщила РИА Новости представитель Минюста Николь Навас.

Ранее посольство России в Израиле отметило, что экстрадиция Буркова в США не способствует укреплению российско-израильских отношений.

30 октября Минюст Израиля разрешил экстрадицию россиянина в США.

Защита Буркова признала, что не сможет повлиять на данное решение.

Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. В США его обвиняют в «киберпреступлениях».

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