Минюст США оценил ущерб от деятельности Буркова в $20 млн

Министерство юстиции США заявило, что ущерб от «хакерской» деятельности россиянина Алексея Буркова составил $20 млн.

«Согласно документам суда, Бурков предположительно руководил сайтом Cardplanet, который продавал номера дебетовых и кредитных платёжных карт, украденных в основном путём проникновения в компьютеры. Многие из карт, предлагавшихся к продаже, принадлежали гражданам США», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что ущерб от такой деятельности, по данным Минюста Соединённых Штатов, составил $20 млн. В случае признания его виновным Буркову грозит до 80 лет тюремного заключения.

Ранее в американском Минюсте подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.

В МИД России отметили, что выдача израильскими властями россиянина США вопреки запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину идёт вразрез с партнёрскими отношениями.