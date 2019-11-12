МИД: выдача Буркова США идёт вразрез с отношениями России и Израиля

Выдача израильскими властями россиянина Алексея Буркова США вопреки запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину идёт вразрез с партнёрскими отношениями, заявили в МИД России.

Такую позицию донёс замглавы министерства Михаил Богданов до временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне.

«С российской стороны было высказано крайнее сожаление решением израильских властей выдать российского гражданина А.Ю. Буркова США вопреки имеющемуся запросу российских компетентных органов на его экстрадицию на родину и отмечено, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнёрскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.

До этого российское посольство в Тель-Авиве заявило, что экстрадиция Буркова в США не способствует развитию российско-израильских отношений.