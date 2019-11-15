Суд оставил под арестом экстрадированного в США россиянина Буркова

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Федеральный суд в Александрии (американский штат Вирджиния) принял решение оставить под арестом экстрадированного из Израиля в США россиянина Алексея Буркова. Об этом информирует ТАСС.
Суд оставил под арестом экстрадированного в США россиянина Буркова
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  • © Посольство России в Израиле

«Это моё первоначальное решение. Я пересмотрю его, если обстоятельства изменятся. Вы остаётесь под стражей», — заявил судья Джон Андерсон.

Ранее посольство России направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией Буркова в Соединённые Штаты.

Министерство юстиции США заявило, что ущерб от предположительной хакерской деятельности россиянина составил $20 млн. В случае признания его виновным ему грозит до 80 лет лишения свободы.

Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. В США его обвиняют в «киберпреступлениях».

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