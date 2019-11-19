В ООН призвали всех участников кризиса в Боливии к сдержанности
- Reuters
«Мы, очевидно, пристально следим за развитием ситуации в Боливии и выражаем свою озабоченность. Думаю, важно вновь призвать избирателей дать шанс диалогу... Очень важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность как в действиях, так и в риторике», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что в ООН считают неприемлемой гибель гражданских лиц в ходе протестов.
Ранее стало известно, что с начала протестов в Боливии погибли не менее 23 человек.
16 ноября в ООН предупредили о риске усугубления кризиса в Боливии.
Подробнее по теме — в материале RT.