В ООН призвали всех участников кризиса в Боливии к сдержанности

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации призывают всех участников кризиса в Боливии к сдержанности.

«Мы, очевидно, пристально следим за развитием ситуации в Боливии и выражаем свою озабоченность. Думаю, важно вновь призвать избирателей дать шанс диалогу... Очень важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность как в действиях, так и в риторике», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что в ООН считают неприемлемой гибель гражданских лиц в ходе протестов.

Ранее стало известно, что с начала протестов в Боливии погибли не менее 23 человек.

16 ноября в ООН предупредили о риске усугубления кризиса в Боливии.

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