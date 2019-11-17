В ходе протестов в Боливии погибло не менее 23 человек
«В общей сложности по меньшей мере 23 человека погибли и 715 получили ранения с начала институционального и политического кризиса», — говорится в сообщении организации в Twitter.
🔴 CIDH actualiza las cifras de víctimas en #Bolivia: desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policia y fuerzas armadas. Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política. https://t.co/y9LIbOITRT— CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 17 ноября 2019 г.
Отмечается, что за 16 ноября девять человек погибли, ещё 122 человека получили ранения.
Ранее стало известно, что число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти.
16 ноября в ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии.