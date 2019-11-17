В ходе протестов в Боливии погибло не менее 23 человек

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Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) заявила, что во время протестов в Боливии погибли по меньшей мере 23 человека, ещё 715 людей получили ранения.

«В общей сложности по меньшей мере 23 человека погибли и 715 получили ранения с начала институционального и политического кризиса», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Отмечается, что за 16 ноября девять человек погибли, ещё 122 человека получили ранения.

Ранее стало известно, что число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти.

16 ноября в ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии.

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