Число погибших в столкновениях в боливийской Кочабамбе возросло до девяти

Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до девяти, десятки человек пострадали.

Об этом сообщает издание Los Tiempos со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нельсона Кокса.

Отмечается, что все погибшие были смертельно ранены в голову и грудь.

Ранее сообщалось, что в столкновениях у боливийского города Кочабамба не менее пяти человек погибли и 50 получили ранения. В своём Twitter экс-президент Боливии Эво Моралес отметил, что полиция убивает его сторонников в Кочабамбе.

16 ноября в ООН предупредили о риске ухудшения кризиса в Боливии.