Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте суда.
«Суд... установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи Россией контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указывается в заявлении.
В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.
В ноябре Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в данном разбирательстве между Украиной и Россией.
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