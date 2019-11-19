Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря

Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.

Об этом говорится на сайте суда.

«Суд... установил 8 декабря в качестве крайней даты подачи Россией контрмеморандума в деле, касающемся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — указывается в заявлении.

В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.

В ноябре Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в данном разбирательстве между Украиной и Россией.

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