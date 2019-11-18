Снегопады и оползни заблокировали автодороги в Австрии

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На западе и юге Австрии снегопады и оползни заблокировали движение на автодорогах, сообщает Австрийский автомототуристический клуб (OeAMTC).
Снегопады и оползни заблокировали автодороги в Австрии
  • Reuters

«Объявлен наивысший уровень предупреждения о дальнейшей плохой погоде», — говорится в сообщении OeAMTC.

Отмечается, что в результате падения деревьев, схода селевых потоков и снежных лавин заблокировано движение автотранспорта на магистралях, от стихии пострадали Тироль, Зальцбург, Каринтия и Штирия. 

Уточняется, что улучшения погодных условий в ближайшее время не ожидается.

В январе стало известно, что в Австрийских Альпах в результате схода лавины погибли три немецких лыжника, ещё один считается пропавшим без вести. 

Также сообщалось, что на Балканах несколько населённых пунктов оставались изолированными и обесточенными после сильных снегопадов, были закрыты школы.

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