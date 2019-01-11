Три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах

В Швейцарских Альпах после сильного снегопада сошла лавина высотой 5 метров, лёгкие травмы получили три человека. В связи с происшествием 75 человек были эвакуированы из находящегося рядом отеля Säntis.

Первые сообщения о происшествии недалеко от пика Сентис на перевале Швегальп стали поступать в четверг, 10 января, в районе 16:30 по местному времени (18:30 мск).

Как отмечает издание Tagblatt со ссылкой на местную полицию, жертв нет.

Сообщается, что после 20 часов по местному времени был зафиксирован повторный сход лавины.

На месте проходит поисковая операция, в которой задействованы 76 спасателей и две полицейские собаки.

Ранее сообщалось о начале в Кабардино-Балкарии следственной проверки после гибели лыжника под лавиной на Эльбрусе.