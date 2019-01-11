Три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах
- РИА Новости
Первые сообщения о происшествии недалеко от пика Сентис на перевале Швегальп стали поступать в четверг, 10 января, в районе 16:30 по местному времени (18:30 мск).
Как отмечает издание Tagblatt со ссылкой на местную полицию, жертв нет.
Сообщается, что после 20 часов по местному времени был зафиксирован повторный сход лавины.
На месте проходит поисковая операция, в которой задействованы 76 спасателей и две полицейские собаки.
Ранее сообщалось о начале в Кабардино-Балкарии следственной проверки после гибели лыжника под лавиной на Эльбрусе.