Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины

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Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины
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  • globallookpress.com
  • © EIBNER/EXPA/Martin Huber

«В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что спасателям удалось добраться до людей, спасённых сопровождают в безопасное место.

В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. 

Ранее сообщалось, что из-за схода лавины в Грузии для всех видов транспорта была закрыта Военно-Грузинская дорога.

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