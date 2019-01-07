Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины
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«В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение.
Отмечается, что спасателям удалось добраться до людей, спасённых сопровождают в безопасное место.
В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что из-за схода лавины в Грузии для всех видов транспорта была закрыта Военно-Грузинская дорога.