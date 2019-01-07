Транскавказская магистраль закрыта из-за схода лавины

Из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто с 5:40 мск. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

«В районе Рокского туннеля сошли лавины. Между лавинами находились пять заблокированных машин и 12 человек», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что спасателям удалось добраться до людей, спасённых сопровождают в безопасное место.

В ведомстве сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что из-за схода лавины в Грузии для всех видов транспорта была закрыта Военно-Грузинская дорога.