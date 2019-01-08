В МИД предупредили о «красном» уровне метеоопасности в Сербии

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Специалисты ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России предупредили о «красном» уровне метеоопасности в Сербии, который будет действовать в стране 8 января.

«Семь горнолыжников погибли в Австрии (федеральные земли Форарльберг и Зальцбург) и Германии (федеральная земля Бавария) из-за схода лавин», — говорится в тексте сообщения в Twitter.

Отмечается, что в Сербии во вторник, 8 января, будет действовать «красный» уровень опасности. 

Ранее стало известно, что в Сербии сотрудники Горной службы спасения оказали помощь супругам из России, которые на автомобиле застряли в горах.

В декабре портал «Юга.ру» передавал, что в горах Сочи спасатели помогли выбраться из леса заблудившимся туристам из Абхазии.

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