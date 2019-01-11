На Балканах из-за снегопада обесточены населённые пункты и закрыты школы
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В пятницу, 11 января, государственное телевидение Сербии сообщило, что в четырёх муниципалитетах страны введены чрезвычайные меры по предотвращению снежных заносов на дорогах и изоляции горных посёлков.
В стране закрыто большинство школ, спасательные службы обеспечивают жителей пострадавших населённых пунктов всем необходимым.
В Черногории три города на берегу Адриатического моря остаются обесточенными после снежного шторма, который в четверг, 10 января, повредил центральную электроэнергетическую распределительную линию.
В Боснии и Герцеговине в общине Кладань снег оборвал электропровода и телефонные линии.
Ранее сообщалось, что выпавший снег стал причиной гибели шести человек в Австрии за последнюю неделю.