В Крыму восстановили работу электросетей, повреждённых из-за непогоды

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Сотрудники «Крымэнерго» восстановили работу электросетей, повреждённых из-за непогоды, сообщает kp.ru.
В Крыму восстановили работу электросетей, повреждённых из-за непогоды
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«По состоянию на 19:00 7 января обесточенных населённых пунктов нет. В аварийно-восстановительных работах были задействованы 75 специалистов в составе 29 бригад и 29 единиц спецтехники», — заявил вице-премьер региона Игорь Михайличенко.

Также стало известно, что утром во вторник, 8 января, произошло отключение света на территории Раздольненского, Сакского и Первомайского районов. Без электричества оставались 23,5 тыс. человек, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Энергетики смогли быстро восстановить электроснабжение.

Ранее сообщалось, что жители 17 сёл остались без электроэнергии из-за ветра и снегопада.

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