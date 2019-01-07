Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды

Жители 17 сёл остались без электроэнергии из-за ветра и снегопада, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на «Крымэнерго».

«Всего более шести тысяч абонентов. Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Крыма», — рассказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 20 бригад «Крымэнерго» и спецтехника.

4 января сообщалось, что из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.