Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды

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Жители 17 сёл остались без электроэнергии из-за ветра и снегопада, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на «Крымэнерго».
Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды
  • РИА Новости

«Всего более шести тысяч абонентов. Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Крыма», — рассказали в пресс-службе.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 20 бригад «Крымэнерго» и спецтехника.

4 января сообщалось, что из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.

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