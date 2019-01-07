Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды
- РИА Новости
«Всего более шести тысяч абонентов. Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь, также зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах Крыма», — рассказали в пресс-службе.
К ликвидации последствий непогоды привлечены 20 бригад «Крымэнерго» и спецтехника.
4 января сообщалось, что из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов.
В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.