Из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов

В Крыму из-за непогоды обесточено 19 населённых пунктов, заявили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».

«Сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололёдно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым», — приводит РИА Новости Крым сообщение.

Как отмечается, наиболее пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории.

«Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», — указывается в заявлении.

По состоянию на 08:00 обесточены 12 воздушных линий 10 кВ, без электроснабжения остаётся 19 населённых пунктов, из них восемь — частично (это более 6 тыс. абонентов).

В ноябре 2018 года в Керчи 55 домов осталось без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем.

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.