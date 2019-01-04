Из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов

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В Крыму из-за непогоды обесточено 19 населённых пунктов, заявили в пресс-службе ГУП «Крымэнерго».
Из-за непогоды в Крыму без света осталось 19 населённых пунктов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололёдно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым», — приводит РИА Новости Крым сообщение.

Как отмечается, наиболее пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также Евпатории.

«Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов», — указывается в заявлении.

По состоянию на 08:00 обесточены 12 воздушных линий 10 кВ, без электроснабжения остаётся 19 населённых пунктов, из них восемь — частично (это более 6 тыс. абонентов).

В ноябре 2018 года в Керчи 55 домов осталось без отопления из-за повреждения теплотрассы грузовым автомобилем. 

В июне портал progorod43.ru передавал, что в Кировской области восстановили электроснабжение в районах, пострадавших от непогоды.

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