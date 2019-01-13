В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника из Германии

В австрийских Альпах в результате схода лавины погибли три немецких лыжника, ещё один считается пропавшим без вести. Об этом информирует Associated Press.

Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com

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Отмечается, что тела троих мужчин были обнаружены спустя несколько часов после того, как супруга одного из них обратилась за помощью. По данным местной полиции, поиски ещё одного лыжника пришлось приостановить из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины. Avalanche in Austrian Alps kills 3 German skiers, leaves 1 missing as Europe struggles to cope with an overabundance of snow https://t.co/ohKzgcY4Po — AP Europe (@AP_Europe) 13 января 2019 г. Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах.