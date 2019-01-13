В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника из Германии

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В австрийских Альпах в результате схода лавины погибли три немецких лыжника, ещё один считается пропавшим без вести. Об этом информирует Associated Press.
В Австрии при сходе лавины погибли три лыжника из Германии
  • Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что тела троих мужчин были обнаружены спустя несколько часов после того, как супруга одного из них обратилась за помощью.

По данным местной полиции, поиски ещё одного лыжника пришлось приостановить из-за сильного снегопада и угрозы схода лавины.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах.

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