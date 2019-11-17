Токио и Сеул не достигли соглашения о продлении обмена разведданными

Главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.

Об этом сообщает телеканал NHK.

«Сотрудничество между Японией, Южной Кореей и США крайне важно, особенно с учётом того, что Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты и обстановка в сфере безопасности в Восточной Азии довольно напряжённая», — отметил министр обороны Японии.

Он призвал Южную Корею принять разумное решение о продлении договора.

Его южнокорейский коллега в свою очередь выступил за дипломатическое урегулирование ситуации, при этом отметив, что к кризису привели действия Токио по введению экспортных ограничений.

Ранее премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён признали необходимость нормализовать отношения между странами.

В конце августа в Японии заявили о невозможности прямого обмена разведданными с Южной Кореей из-за осложнившихся торговых отношений после того, как Сеул исключил Токио из белого списка коммерческих партнёров в ответ на ряд ограничительных мер.