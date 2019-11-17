Токио и Сеул не достигли соглашения о продлении обмена разведданными

Короткая ссылка
Главы Минобороны Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам переговоров в Бангкоке не смогли договориться о продлении договора о всеобъемлющей защите военной информации, срок которого истекает 23 ноября.
Токио и Сеул не достигли соглашения о продлении обмена разведданными
  • Токио / © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал NHK.

«Сотрудничество между Японией, Южной Кореей и США крайне важно, особенно с учётом того, что Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты и обстановка в сфере безопасности в Восточной Азии довольно напряжённая», — отметил министр обороны Японии.

Он призвал Южную Корею принять разумное решение о продлении договора.

Его южнокорейский коллега в свою очередь выступил за дипломатическое урегулирование ситуации, при этом отметив, что к кризису привели действия Токио по введению экспортных ограничений.

Ранее премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён признали необходимость нормализовать отношения между странами.

В конце августа в Японии заявили о невозможности прямого обмена разведданными с Южной Кореей из-за осложнившихся торговых отношений после того, как Сеул исключил Токио из белого списка коммерческих партнёров в ответ на ряд ограничительных мер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить