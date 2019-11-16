Берг поблагодарил президента Литвы за содействие в освобождении

Короткая ссылка
Осуждённый в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за содействие в освобождении из заключения.
Берг поблагодарил президента Литвы за содействие в освобождении
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Моя особая благодарность президенту Литвы, который открыл возможность для обмена с Россией», — приводит LRT слова Берга, сказанные им в видеоролике, который был опубликован адвокатом норвежца Брюньюльфом Риснесом в Facebook.

Он отметил, что на данный момент находится в «безопасном месте в Литве» и ожидает встречи со своей семьёй в ближайшие дни. 

Ранее президент Литвы помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия примет ответные меры в связи с помилованием россиян в Литве.

15 ноября осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг был передан представителям королевства на территории Литвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить