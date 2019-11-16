Берг поблагодарил президента Литвы за содействие в освобождении

Осуждённый в России за шпионаж отставной сотрудник погранслужбы Норвегии Фруде Берг поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за содействие в освобождении из заключения.

«Моя особая благодарность президенту Литвы, который открыл возможность для обмена с Россией», — приводит LRT слова Берга, сказанные им в видеоролике, который был опубликован адвокатом норвежца Брюньюльфом Риснесом в Facebook.

Он отметил, что на данный момент находится в «безопасном месте в Литве» и ожидает встречи со своей семьёй в ближайшие дни.

Ранее президент Литвы помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия примет ответные меры в связи с помилованием россиян в Литве.

15 ноября осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг был передан представителям королевства на территории Литвы.