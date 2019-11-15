Президент Литвы помиловал двух осуждённых за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Литвы.

«Помилование предоставлено в соответствии с рекомендациями комиссии по помилованию и на основании принятых парламентом поправок к Уголовному кодексу [Литвы], предоставляющих главе государства такое право», — заявили в пресс-службе.

В феврале 2017 года Шяуляйский окружной суд в Литве признал виновными в шпионаже Сергея Моисеенко и бывшего военнослужащего литовской армии Сергея Пусина.

В июле окружной суд Вильнюса приговорил Николая Филипченко к десяти годам лишения свободы.