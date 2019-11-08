Экс-полковнику ВС Австрии предъявлено обвинение в шпионаже на Россию
- Зальцбург / © Александр Вильф
- РИА Новости
«Прокуратура Зальцбурга подала в земельный суд Зальцбурга как суду присяжных обвинительное заключение в отношении 71-летнего полковника в отставке австрийских вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.
Как сообщалось, австрийское Министерство обороны подозревает в разглашении государственной тайны отставного офицера.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бывший полковник австрийских ВС подозревается «в работе на российскую разведывательную службу на протяжении многих лет».