Экс-полковнику ВС Австрии предъявлено обвинение в шпионаже на Россию

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Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение бывшему полковнику Вооружённых сил Австрии в разведывательной деятельности в пользу России.
Экс-полковнику ВС Австрии предъявлено обвинение в шпионаже на Россию
  • Зальцбург / © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Прокуратура Зальцбурга подала в земельный суд Зальцбурга как суду присяжных обвинительное заключение в отношении 71-летнего полковника в отставке австрийских вооружённых сил», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры. 

Как сообщалось, австрийское Министерство обороны подозревает в разглашении государственной тайны отставного офицера

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что бывший полковник австрийских ВС подозревается «в работе на российскую разведывательную службу на протяжении многих лет».

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