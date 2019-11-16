В Норвегии прокомментировали передачу Берга королевству

В МИД Норвегии сообщили, что дело осуждённого в России за шпионаж подданного этого королевства Фруде Берга не сказалось на отношениях с Москвой.

«Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Она отметила, что сотрудничество между Осло и Москвой стало интенсивнее в последние два года.

15 ноября осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг был передан представителям королевства на территории Литвы.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки. Весной суд в Москве приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В начале ноября в Кремле заявили, что Берг попросил о помиловании.