В Норвегии прокомментировали передачу Берга королевству

Короткая ссылка
В МИД Норвегии сообщили, что дело осуждённого в России за шпионаж подданного этого королевства Фруде Берга не сказалось на отношениях с Москвой.

«Мы не считаем, что это дело как-то ухудшило отношения между Норвегией и Россией, это важно подчеркнуть», — приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Она отметила, что сотрудничество между Осло и Москвой стало интенсивнее в последние два года.

15 ноября осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг был передан представителям королевства на территории Литвы.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки. Весной суд в Москве приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В начале ноября в Кремле заявили, что Берг попросил о помиловании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить