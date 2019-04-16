Норвежец Берг приговорён к 14 годам колонии по делу о шпионаже

Короткая ссылка
Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже в России норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима.
Норвежец Берг приговорён к 14 годам колонии по делу о шпионаже
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Признать Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил судья Андрей Суворов.

Ранее стало известно, что Берг собирал данные о российских атомных подлодках.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.

В МИД России тогда заявляли, что он является сотрудником спецслужб.

Бергу было предъявлено обвинение по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить