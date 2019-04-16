Норвежец Берг приговорён к 14 годам колонии по делу о шпионаже

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже в России норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строгого режима.

Об этом информирует РИА Новости.

«Признать Берга виновным и назначить ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявил судья Андрей Суворов.

Ранее стало известно, что Берг собирал данные о российских атомных подлодках.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.

В МИД России тогда заявляли, что он является сотрудником спецслужб.

Бергу было предъявлено обвинение по ст. 276 УК России («Шпионаж»).