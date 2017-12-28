В МИД России заявили, что задержанный норвежец был сотрудником спецслужб

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в России по подозрению в шпионаже гражданин Норвегии является сотрудником спецслужб.

«Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии господин Берг», — сказала Захарова.

По её словам, посольство Норвегии в Москве было проинформировано о произошедшем в установленном порядке.

19 декабря Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина Норвегии Фроде Берга, обвиняемого в шпионаже против России.

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