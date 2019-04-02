Обвиняемый в шпионаже норвежец собирал информацию о подлодках России
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- РИА Новости
«Фруде обвиняется в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам», — сказала гособвинитель Милана Дигаева.
По её словам, ему передал информацию гражданин России, «который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ».
22 марта в Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении Берга, обвиняемого в шпионаже.
5 декабря 2017 года подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже.