Обвиняемый в шпионаже норвежец собирал информацию о подлодках России

Обвиняемый в шпионаже норвежец Фруде Берг собирал информацию о российских атомных подлодках, заявила РИА Новости государственный обвинитель.

«Фруде обвиняется в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам», — сказала гособвинитель Милана Дигаева.

По её словам, ему передал информацию гражданин России, «который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ».

22 марта в Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении Берга, обвиняемого в шпионаже.

5 декабря 2017 года подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже.