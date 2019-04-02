Обвиняемый в шпионаже норвежец собирал информацию о подлодках России

Короткая ссылка
Обвиняемый в шпионаже норвежец Фруде Берг собирал информацию о российских атомных подлодках, заявила РИА Новости государственный обвинитель.
Обвиняемый в шпионаже норвежец собирал информацию о подлодках России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Фруде обвиняется в шпионаже в пользу Норвегии. Он собирал сведения по атомным подлодкам», — сказала гособвинитель Милана Дигаева.

По её словам, ему передал информацию гражданин России, «который работал на оборонном предприятии и действовал под контролем ФСБ».

22 марта в Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении Берга, обвиняемого в шпионаже.

5 декабря 2017 года подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить