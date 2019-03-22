Дело обвиняемого в шпионаже норвежца поступило в Мосгорсуд

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В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца поступило в Мосгорсуд
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Уголовное дело в отношении Фруде Берга поступило в Московский городской суд. Дата судебного заседания пока не назначена», — сказала она.

Как отмечает агентство, судебный процесс будет проходить в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

5 декабря 2017 года подданный Норвегии Фруде Берг был задержан в Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, он является сотрудником норвежских спецслужб.

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