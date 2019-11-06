Песков: Берг попросил Путина о помиловании

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что осуждённый в России за шпионаж норвежец Фруде Берг попросил о помиловании, прошение рассмотрят в соответствии с законом.
Песков: Берг попросил Путина о помиловании
  • РИА Новости

«Он отбывает уголовное наказание в виде 14 лет лишения свободы за шпионаж и обратился с ходатайством о помиловании на имя президента России. Ходатайство рассматривается в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, утверждённым указом президента России от 28 декабря 2001 года №1500», — сказал Песков.

Он добавил, что прошение от Берга о помиловании «поступило».

В апреле суд в Москве приговорил норвежца к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки. 

Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные данные.

17 октября стало известно, что Берг подал прошение о помиловании. Песков заявлял, что президентская комиссия в установленном порядке рассмотрит прошение о помиловании гражданина Норвегии.

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