Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
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- РИА Новости
«Он подал прошение о помиловании», — приводит РИА Новости слова представителя его защиты.
В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.
Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.
В МИД России тогда заявляли, что он является сотрудником спецслужб.
Бергу было предъявлено обвинение по ст. 276 УК России («Шпионаж»).