Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании

Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.

«Он подал прошение о помиловании», — приводит РИА Новости слова представителя его защиты.

В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.

Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.

В МИД России тогда заявляли, что он является сотрудником спецслужб.

Бергу было предъявлено обвинение по ст. 276 УК России («Шпионаж»).