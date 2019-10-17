Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании

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Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Он подал прошение о помиловании», — приводит РИА Новости слова представителя его защиты.

В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. 

Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.

В МИД России тогда заявляли, что он является сотрудником спецслужб.

Бергу было предъявлено обвинение по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

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