В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга

Нет никаких ограничений на подачу прошения о помиловании норвежцем Фруде Бергом, осуждённым в России за шпионаж. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких ограничений нет. Существует определённое положение нашего законодательства на этот счёт», — сказал он журналистам.

Песков пояснил, что прошения сначала идут через соответствующие комиссии, а после приходят главе государства, который принимает решение.

«Поэтому в случае, если такое прошение поступит, пройдёт все необходимые инстанции, мы будем ждать решения главы государства», — отметил он.

Ранее Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.