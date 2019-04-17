В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга
- РИА Новости
«Никаких ограничений нет. Существует определённое положение нашего законодательства на этот счёт», — сказал он журналистам.
Песков пояснил, что прошения сначала идут через соответствующие комиссии, а после приходят главе государства, который принимает решение.
«Поэтому в случае, если такое прошение поступит, пройдёт все необходимые инстанции, мы будем ждать решения главы государства», — отметил он.
Ранее Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.