В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга

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Нет никаких ограничений на подачу прошения о помиловании норвежцем Фруде Бергом, осуждённым в России за шпионаж. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность помилования осуждённого за шпионаж Берга
  • РИА Новости

«Никаких ограничений нет. Существует определённое положение нашего законодательства на этот счёт», — сказал он журналистам.

Песков пояснил, что прошения сначала идут через соответствующие комиссии, а после приходят главе государства, который принимает решение.

«Поэтому в случае, если такое прошение поступит, пройдёт все необходимые инстанции, мы будем ждать решения главы государства», — отметил он.

Ранее Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. 

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