Песков прокомментировал ситуацию с возможным помилованием Берга

Президентская комиссия в установленном порядке рассмотрит прошение о помиловании гражданина Норвегии Фруде Берга, осуждённого в России за шпионаж, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Возможно, ещё не поступило, потому что на прохождение документов требуется какое-то время. Когда это в установленном порядке поступит, комиссия здесь будет рассматривать, будет выносить рекомендацию главе государства», — цитирует РИА Новости Пескова.

Об этом он сказал в ответ на вопрос, получили ли в Кремле заявление московской комиссии по помилованию с рекомендацией освободить Берга.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде подтвердил, что вопрос о помиловании Берга рассматривается.

17 октября стало известно, что Берг подал прошение о помиловании.

В апреле суд в Москве приговорил норвежца к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки.

Он был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные данные.