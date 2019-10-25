Лавров: прошение Берга о помиловании рассматривается

Прошение о помиловании, которое подал осуждённый в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг, рассматривается, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Господин Берг был осуждён по статье «Шпионаж». Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займёт много времени. Результат вы узнаете», — сказал Лавров во время брифинга по итогам встречи с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

В свою очередь, она подчеркнула, что Норвегия заинтересована в том, чтобы Берг вернулся домой.

«В наших разговорах с властями России мы следуем по некоторым направлениям для решения этого вопроса», — сказала Серейде.

Ранее Лавров не исключил возвращения Берга на родину «в любой момент». 17 октября стало известно, что норвежец подал прошение о помиловании.

В апреле Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.

Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.