Лавров: прошение Берга о помиловании рассматривается

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Прошение о помиловании, которое подал осуждённый в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг, рассматривается, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: прошение Берга о помиловании рассматривается
  • РИА Новости

«Господин Берг был осуждён по статье «Шпионаж». Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займёт много времени. Результат вы узнаете», — сказал Лавров во время брифинга по итогам встречи с норвежской коллегой Ине Эриксен Серейде.

В свою очередь, она подчеркнула, что Норвегия заинтересована в том, чтобы Берг вернулся домой.

«В наших разговорах с властями России мы следуем по некоторым направлениям для решения этого вопроса», — сказала Серейде.

Ранее Лавров не исключил возвращения Берга на родину «в любой момент». 17 октября стало известно, что норвежец подал прошение о помиловании.

В апреле Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы. 

Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.

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