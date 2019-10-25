Лавров не исключил возвращения норвежца Берга домой «в любой момент»
Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.
🇷🇺 Ответ С.В.Лаврова на вопрос норвежских СМИ:— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) October 24, 2019
❓ Когда Ф.Берг может вернуться домой?
💬 В любой момент.
❓Как это влияет на двусторонние отношения с Россией?
💬 Никак.#Лавров#Россия#Норвегия#Киркенес#МИД#Дипломатияpic.twitter.com/rTkJNY2r9V
Лавров также подчеркнул, что ситуация с Бергом никак не влияет на отношения России и Норвегии.
Ранее стало известно, что норвежец подал прошение о помиловании.
В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.
Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.