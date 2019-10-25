Лавров не исключил возвращения норвежца Берга домой «в любой момент»

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил возвращения на родину осуждённого в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга «в любой момент».

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Лавров также подчеркнул, что ситуация с Бергом никак не влияет на отношения России и Норвегии.

Ранее стало известно, что норвежец подал прошение о помиловании.

В апреле 2019 года Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для Норвежской разведывательной службы.

Берг был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 5 декабря 2017 года при получении документов, содержащих секретные сведения.