Осуждённый в России за шпионаж Берг передан Норвегии в Литве

Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.

«Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста», — сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.

В начале ноября в Кремле заявили, что Берг попросил о помиловании.

Весной суд в Москве приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки.