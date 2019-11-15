Осуждённый в России за шпионаж Берг передан Норвегии в Литве

Короткая ссылка
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
Осуждённый в России за шпионаж Берг передан Норвегии в Литве
  • РИА Новости

«Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста», — сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.

В начале ноября в Кремле заявили, что Берг попросил о помиловании.

Весной суд в Москве приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить