Осуждённый в России за шпионаж Берг передан Норвегии в Литве
- РИА Новости
«Мы последовательно работали над возвращением Фруде Берга домой с момента его ареста», — сказала премьер Норвегии Эрна Сульберг.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Российская сторона пообещала принять зеркальные меры.
В начале ноября в Кремле заявили, что Берг попросил о помиловании.
Весной суд в Москве приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России для норвежской разведки.