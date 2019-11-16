Генконсульство России назвало имя раненного в США россиянина

В Генеральном консульстве России в Хьюстоне назвали имя россиянина, который был ранен американским пограничником в Аризоне при попытке пересечения границы между США и Мексикой.

«Генеральное консульство связалось с таможенно-пограничной службой США. Нам сообщили, что прошлой ночью гражданин России Глущенко Евгений Павлович 1982 года рождения был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики», — приводит РИА Новости слова представителя генконсульства.

Ранее стало известно, что пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.

Представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс сообщил, что состояние гражданина России оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

В российском генконсульстве в Хьюстоне заявили, что будут добиваться доступа к раненому россиянину.