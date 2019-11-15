Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

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Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Погранично-таможенной службы США.

«Около 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на действия одного человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы к востоку от Люквилля, штат Аризона», — сообщили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что «при попытке задержать этого человека произошла физическая стычка и агент выстрелил из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого».

Как уточняется, пострадавший оказался гражданином России. Его доставили вертолётом в больницу города Феникс с не угрожающими жизни ранениями.

В настоящее время он находится в больнице.

Ранее сообщалось, что американские пограничники задержали в апреле 109 тыс. мигрантов, незаконно пересёкших южную границу США.

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