В США задержали в апреле около 110 тысяч человек, незаконно пересёкших южную границу

Американские пограничники задержали в апреле 109 тыс. мигрантов, незаконно пересёкших южную границу США.

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что пограничная служба США уже второй месяц подряд задерживает более 100 тыс. подобных нарушителей.

«Таможенная и пограничная служба США задержала 109 тыс. 144 мигранта вдоль границы с Мексикой в прошлом месяце, что на 6% больше, чем в март», — пишет издание.

Уточняется, что количество несанкционированных пересечений границы за последний год более чем удвоилось.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о зафиксированном в Мексике караване мигрантов численностью 20 тыс. человек.