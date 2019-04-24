Трамп рассказал о караване численностью 20 тысяч человек

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп заявил о зафиксированном в Мексике караване мигрантов численностью 20 тыс. человек.
Трамп рассказал о караване численностью 20 тысяч человек
  • © Reuters

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, к настоящему моменту численность каравана несколько уменьшилась, однако он продолжает двигаться в сторону США.

Как отметил Трамп, власти Мексики должны остановить оставшихся мигрантов, иначе США будут вынуждены закрыть участок границы между двумя странами и привлечь военных к решению данной проблемы.

Ранее мексиканские власти заявили, что не намерены принимать специальные меры для сдерживания караванов мигрантов из стран Центральной Америки, которые направляются в США, однако планируют регулировать эти процессы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить