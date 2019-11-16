В США оценили состояние раненного на границе с Мексикой россиянина
Отмечается, что россиянин получил ранения, «не угрожающие жизни», на границе США и Мексики.
На вопрос о том, ухудшается ли состояние этого человека, Дэниелс ответил отрицательно.
Он подтвердил, что россиянин находится в одной из больниц в районе города Финикс в Аризоне.
По его словам, выдвижением обвинений будет заниматься прокуратура Аризоны.
Он затруднился уточнить, поставлено ли посольство России в США в известность о произошедшем.
«Не имею ни малейшего представления. Это совершенно не относится к нашей сфере ответственности», — приводит ТАСС слова Дэниелса.
Он отметил, что имя россиянина не будет обнародовано.
Ранее стало известно, что пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.