В США оценили состояние раненного на границе с Мексикой россиянина

Представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс сообщил, что состояние гражданина России, раненного американским пограничником на границе с Мексикой, оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

Отмечается, что россиянин получил ранения, «не угрожающие жизни», на границе США и Мексики.

На вопрос о том, ухудшается ли состояние этого человека, Дэниелс ответил отрицательно.

Он подтвердил, что россиянин находится в одной из больниц в районе города Финикс в Аризоне.

По его словам, выдвижением обвинений будет заниматься прокуратура Аризоны.

Он затруднился уточнить, поставлено ли посольство России в США в известность о произошедшем.

«Не имею ни малейшего представления. Это совершенно не относится к нашей сфере ответственности», — приводит ТАСС слова Дэниелса.

Он отметил, что имя россиянина не будет обнародовано.

Ранее стало известно, что пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.