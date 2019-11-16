Генконсульство будет добиваться доступа к раненному в Аризоне россиянину

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Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) пытается получить доступ к россиянину, который был ранен американским пограничником в Аризоне при попытке пересечения границы между Мексикой и США.

«Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что россиянин находится в больнице города Гудиер в штате Аризона.

Ранее стало известно, что пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.

Представитель Службы пограничного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США в Аризоне Роберт Дэниелс сообщил, что состояние гражданина России оценивается как удовлетворительное и не ухудшается.

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