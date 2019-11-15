WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
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По данным The Wall Street Journal, соответствующее заявление было направлено министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
В нём отмечается, что сделка Египта по покупке российских Су-35 усложнит предоставление военной помощи стране со стороны Соединённых Штатов, в связи с чем Помпео и Эспер призвали египетского министра её отменить.
В конце июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о готовности России оказать содействие Египту в укреплении безопасности и поддержании стабильности в регионе.
Профессор Восточного факультета СПбГУ, доктор исторических наук Игорь Герасимов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление Шойгу, напомнив о серьёзной роли России в укреплении позиций Египта на Ближнем Востоке.